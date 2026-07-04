В Пензенской области продолжают восстанавливать дендрарий им. Г. Ф. Морозова

В Пензенской области специалисты Центра защиты леса совместно с работниками Белинского лесничества провели проверку Государственного памятника природы регионального значения «Дендрарий им. Г. Ф. Морозова».

На территории дендрария площадью 17 гектаров произрастает свыше 250 видов деревьев и кустарников, в том числе редкие экзотические породы из различных уголков мира.

Во время обследования на участке площадью семь гектаров было обнаружено 150 аварийных деревьев. Среди них оказались липа мелколистная, берёза, сосна веймутова, дуб красный, туя западная, ольха чёрная, ива козья и вяз гладкий, которые относятся к возрастной группе спелых и перестойных деревьев.

Каждое аварийное дерево было отмечено, определены его координаты и проведена таксационная оценка. Также были разработаны рекомендации по проведению комплекса мероприятий, направленных на оздоровление, восстановление и сохранение уникального памятника природы, сообщили в Центре защиты леса Пензенской области.