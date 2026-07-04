В Пензе проводится проверка по факту смерти женщины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Пензе проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре. Следователи Железнодорожного района установили, что утром 3 июля на улице Касаткина произошло возгорание в квартире на третьем этаже.

После тушения пожара было обнаружено тело 86-летней женщины, которая жила одна. На теле погибшей не обнаружено следов насилия, кроме ожогов. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности электрического оборудования.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.