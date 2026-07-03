Ильдар Усманов оценил ход капитального ремонта теплосетей в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов в четверг, 2 июля, оценил ход работ на объектах компании «Т Плюс».

Первым объектом посещения стала улица Герцена, где идет замена коммуникаций общей протяженностью 280 метров. В районе домов 12 и 12а произведена замена изношенного трубопровода длиной 200 метров и диаметром 700 мм. Для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения установлен временный трубопровод в месте врезки тепловых сетей.

Виктор Кодоров, заместитель директора Пензенского филиала ПАО «Т Плюс», доложил Усманову, что объект готов на 70%. Оставалось уложить 80 метров прямого участка трассы, заменить трубопровод под дорожным полотном и установить компенсаторы.

На улице Онежской, 5, специалисты продолжают замену квартальных трубопроводов протяженностью 480 метров каждый и диаметром от 50 до 200 мм, которые обеспечивают горячее водоснабжение и отопление. Завершена частичная засыпка траншеи на участках, где ремонт уже выполнен.

По данным ресурсоснабжающей компании, в настоящий момент модернизируются транзитные трубы в двух жилых домах, а также квартальные сети отопления и горячего водоснабжения в восьми жилых домах.

На улице Аустрина ведутся работы по замене около полутора километров труб диаметром 500 мм, которые снабжают микрорайон Север отоплением. В этих работах участвуют два подрядчика.

Ильдар Усманов отметил, что еженедельно проводятся проверки объектов для контроля качества подготовки города к отопительному сезону и соблюдения сроков выполнения работ. На большинстве объектов выполнено около 50% запланированных работ.