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НовостиОбщество3 июля 2026 12:17

Завтра в парке Белинского состоится День мороженого

Для мальчишек и девчонок организуют интересную программу
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В парке Белинского состоится День мороженого. Сотрудники учреждения подготовили для жителей и гостей Пензы разнообразную развлекательную программу.

В субботу, 4 июля, посетители смогут насладиться мыльной вечеринкой, аквагримом, игрой «Угадай напиток» и квестом «Кто украл мороженое?». Также в парке будет работать зона творчества, где дети смогут проявить свои таланты. Каждый ребенок получит порцию мороженого.

Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.