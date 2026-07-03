Завтра в парке Белинского состоится День мороженого

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В парке Белинского состоится День мороженого. Сотрудники учреждения подготовили для жителей и гостей Пензы разнообразную развлекательную программу.

В субботу, 4 июля, посетители смогут насладиться мыльной вечеринкой, аквагримом, игрой «Угадай напиток» и квестом «Кто украл мороженое?». Также в парке будет работать зона творчества, где дети смогут проявить свои таланты. Каждый ребенок получит порцию мороженого.

Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.