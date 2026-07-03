В Пензе 14 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов, глава города Пензы, торжественно вручил ключи от новых квартир четырнадцати детям-сиротам. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Поддержка была оказана благодаря усилиям губернатора Олега Владимировича Мельниченко, который выделил из регионального бюджета 216 миллионов рублей на реализацию этой инициативы.

«Эти современные дома с готовым ремонтом предоставляют детям благоустроенное жилье, где они могут строить планы и чувствовать себя уверенно, – отметил Олег Денисов. – В этом году мы обеспечили жильем 49 детей-сирот».