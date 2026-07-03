Пензенский литературный музей стал победителем федерального конкурса геобрендов

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

На конкурсе «Земля открытий», который ежегодно собирает сотни видеороликов, посвященных культурному наследию, Пензенский литературный музей представил свой проект «Самый литературный дом». В номинации «Я поведу тебя в музей!» учреждение культуры заняло первое место.

Пензенский литературный музей является важной туристической достопримечательностью региона, сохраняя и популяризируя литературное наследие Пензенской области. Он включен в межрегиональные туристические маршруты и предлагает современные выставки и интерактивные программы, которые привлекают гостей со всей России и из-за рубежа.

Каждый год музей посещают более 120 тысяч человек, включая жителей Пензенской области и гостей из других регионов и стран. За первое полугодие 2026 года музей посетили туристы из Саратовской, Самарской, Нижегородской областей, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Китайской Народной Республики и Индии.