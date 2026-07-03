В день рождения пензенец получил подарок от мошенницы

Как выяснилось, в мессенджере незнакомка отправила ему сообщение с поздравлением и ссылкой якобы на подарок.

Не задумываясь, именинник перешел по ссылке, и у него открылся сайт одного из банков с поздравительным «колесом фортуны». Заявитель «прокрутил» колесо и, чтобы забрать приз, ввел смс-код и данные своей банковской карты.

После этого с банковского счета потерпевшего частями были списаны денежные средства, а также было осуществлено снятие наличных в общей сумме 35 000 рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.