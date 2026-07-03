В Пензе врач скорой напоминает правила безопасного летнего отдыха

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках недели, направленной на снижение смертности от внешних причин, заместитель главного врача Пензенской областной станции скорой помощи Денис Дурнаев назвал правила безопасного отдыха.

«Тепловой удар — общее перегревание организма, — говорит врач. — Он может случиться не только на пляже, но и в душном помещении, в транспорте или во время интенсивной физической работы в жаркую погоду. Организм теряет способность поддерживать нормальную температуру, и она критически повышается».

Солнечный удар — разновидность теплового удара, вызванная прямым воздействием солнечных лучей на голову. В первую очередь страдает центральная нервная система.

По словам специалиста, оба состояния опасны и могут привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до угрозы жизни.

Важно вовремя заметить признаки перегревания у себя или у окружающих:

- слабость, головокружение, потемнение в глазах;

- сильная головная боль и тошнота;

- покраснение лица и кожных покровов;

- холодный пот (несмотря на жару);

- учащенное дыхание и пульс;

- в тяжелых случаях — нарушение сознания, спутанная речь, судороги.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать неприятностей:

1. Правильное время. Избегайте прямых солнечных лучей в самое жаркое время суток — с 11:00 до 16:00.

Планируйте прогулки и физическую активность на утренние или вечерние часы.

2. Головной убор — это обязательно.

Легкая панама, шляпа или кепка защитят голову от перегрева. Это особенно важно для детей и пожилых людей.

3. Пейте воду.

Носите с собой бутылку чистой негазированной воды и пейте ее регулярно, не дожидаясь чувства жажды. Алкоголь и сладкие газированные напитки в жару следует исключить, так как они способствуют обезвоживанию.

4. Выбирайте одежду.

Отдавайте предпочтение свободной одежде из натуральных тканей (хлопок, лен) светлых тонов. Она позволяет телу «дышать» и отражает солнечные лучи.

5. Используйте солнцезащитный крем.

Наносите средство с SPF-фактором на открытые участки кожи, чтобы избежать ожогов, которые дополнительно нарушают терморегуляцию.

Если вы заметили симптомы перегревания у кого-то: переместите человека в тень или прохладное помещение; уложите его на спину, приподняв голову; снимите стесняющую одежду, расстегните воротник; приложите к голове, шее и подмышкам холодный компресс (мокрое полотенце, бутылку с водой); обеспечьте приток свежего воздуха; дайте пострадавшему прохладное питье небольшими порциями; вызовите скорую помощь (по номерам 103 или 112), особенно если человек без сознания или его состояние ухудшается.

«Лето должно быть временем радости и здоровья. Соблюдение этих несложных правил поможет вам наслаждаться теплом без риска для самочувствия», — завершает эксперт.