Олег Кочетков провел ряд рабочих встреч в Самарской области

Фото: Пресс-служба компании.

Олег Кочетков, генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой», провел серию рабочих встреч в Самарской области. На этих встречах обсуждались перспективы создания технопарка «Дом дирижаблестроителей им. К. Э. Циолковского». Этот технопарк стал первым в России и сосредоточен на разработке инновационных комплексов воздухоплавательной техники.

Кочетков подчеркнул, что компания решила перейти к новой деятельности, не дожидаясь полного формирования российского рынка станкостроения. Он рассказал, что возможность приобрести большой станок с серьезным мостовым краном на 50 тонн привела их к созданию технопарка. Этот кран, с широким пролетом 45 метров и высотой 30 метров, вдохновил команду на разработку дирижаблей.

Выбор площадки для технопарка не был случайным. В России любая деятельность сопровождается государственным участием и контрактами. Меры поддержки, предлагаемые технопарком, оказались очень востребованными.

Одним из ключевых направлений развития аппаратов «легче воздуха» является доставка грузов и пассажиров в труднодоступные регионы. Дирижаблям не требуются сложные взлетно-посадочные полосы, что делает их более экономичными и экологичными. Они могут находиться над землей долгое время, что особенно важно для мониторинга окружающей среды, научных исследований и спасательных операций.

Во время визита специалисты посетили Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького, где планируется установка аттракциона «Аэролифт». Макет сферического аэростата был представлен на международном туристическом форуме в Москве. Посетители ВДНХ интересовались конструкцией аэростата, которая отличается безопасностью и может вмещать до 10 человек. Оболочка аэростата наполнена гелием, что делает его безопасным и стабильным.

Михаил Калинин, генеральный директор АО «ДКБА», отметил, что проект «Аэролифт» идеально впишется в парк. Аэролифт позволит туристам подниматься на высоту с помощью аэростата. Проект направлен на демонстрацию возможностей аэростата, а также на разработку требований к эксплуатации и материалам оболочки.

Аэростатные смотровые площадки уже существуют во многих столицах мира. Для Самары «Аэролифт» станет новым украшением и точкой притяжения туристов. Проект направлен на создание эмоций у гостей, которые смогут увидеть город на Волге с высоты птичьего полета.

В ходе деловой миссии обсуждались особенности подготовки пилотов дирижаблей. Образовательные программы в области управления БПЛА активно развиваются в вузах и колледжах. Обучение специалистов для воздухоплавательных судов проще, чем для авиации. Профессионалы должны иметь теоретическую базу и практические навыки. Дирижаблестроители готовы помочь в разработке учебных материалов и наставничестве для молодежи.