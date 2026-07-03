Продукция МАУ «Детское и лечебное питание» стала лауреатом конкурса «Пензенская марка»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Продукция МАУ «Детское и лечебное питание» одержала победу в областном конкурсе «Пензенская марка».

Градоначальник отметил, что кисломолочный напиток «Наринэ», а также творог для детей раннего возраста и «Биолакт МК», стали победителями конкурса.

По словам Олега Денисова, комиссия Пензенской торгово-промышленной палаты тщательно проверила не только качество продуктов, но и систему обеспечения малышей первого-второго года жизни детским питанием в Пензе.

Эксперты комиссии проанализировали несколько аспектов: качество продукции, ее внешний вид, упаковку и сопроводительные документы, а также организацию процесса выдачи питания в городе.

Продукция МАУ «Детское и лечебное питание» предоставляется бесплатно малышам до двух лет из многодетных и малообеспеченных семей, семей участников СВО.