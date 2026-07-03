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НовостиОбщество3 июля 2026 6:53

Олег Мельниченко рассказал Игорю Комарову о благоустройстве микрорайона Арбеково

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил регион с рабочим визитом
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Первым этапом благоустройства общественной территории на улице 65-летия Победы была расчистка пруда, завершившаяся два года назад в рамках национального проекта «Экология». Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что работы по комплексному благоустройству ведутся на условиях государственно-частного партнерства. В результате была создана точка притяжения для жителей микрорайона.

Строительная группа «Рисан», ответственная за застройку микрорайона, обустроила набережную пруда, создав двухуровневую прогулочную зону и крупнейший в Поволжье вейк-парк. В 2024 году компания получила серебряную награду на летнем конкурсе «ТОП ЖК» в номинации «Лучший водный проект от застройщика».

Руководитель строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол отметил, что проект потребовал сложных инженерных решений, но был успешно реализован благодаря поддержке регионального руководства. Вейк-парк занимает более 57 тысяч квадратных метров акватории и включает две трассы протяженностью более километра, соответствующие международным стандартам.

В Пензе проходят сборы национальной команды РФ по вейкбордингу, и планируется проведение первенства России. Игорь Комаров отметил уникальность проекта и его потенциал для развития спортивной инфраструктуры региона.