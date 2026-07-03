Форум «Команда Губернатора» стартовал в Пензенской области

Форум организован при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и направлен на профессиональное и личностное развитие молодежи региона.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Артем Николаев обратился к участникам с напутствием. Он выразил уверенность, что форум станет стартовой точкой для новых инициатив молодежи и источником свежих идей для региона. Николаев пожелал участникам успешной работы, смелых идей и значимых достижений. Он подчеркнул, что форум откроет новые возможности и поможет участникам в профессиональном и личностном росте.

Программа форума рассчитана на десять дней и включает лекционные модули, мастер-классы, панельные дискуссии и практические тренинги. В мероприятии участвуют эксперты федерального и регионального уровней. Участники форума получат не только теоретические знания, но и практические навыки, которые помогут им в профессиональной деятельности и общественной жизни.