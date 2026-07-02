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НовостиНедвижимость2 июля 2026 12:54

Пензенцам рассказали, как избежать долгов в квитанциях за газ

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» рекомендуют жителям проверять свои квитанции и кассовые чеки
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Как отмечают представители компании, важно сопоставить данные об оплате и показания счетчика с полученной квитанцией, чтобы избежать ошибок.

Также необходимо помнить, что показания приборов учета газа нужно передавать до 25 числа каждого месяца включительно.

Обращайте внимание на дату платежа, так как абоненты могут оплачивать квитанции до 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Например, за июнь нужно оплатить до 15 июля. Однако платежный документ за июль будет сформирован на основе данных лицевого счета по состоянию на 30 июня, то есть до поступления июльских платежей.