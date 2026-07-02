В Рузаевке завершено расследование дела о смерти в результате ножевого ранения

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

В городе Рузаевка завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который ранее уже привлекался к ответственности. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, по ч.4 ст.111 УК РФ.

По данным следствия, 17 апреля 2026 года обвиняемый и его 36-летний знакомый находились в гостях у одного из жителей Рузаевки. Когда хозяин квартиры ушел на работу, гости продолжили распивать спиртное. Во время возникшей ссоры обвиняемый ударил ножом потерпевшего в область правого предплечья и покинул квартиру. Утром тело погибшего обнаружил хозяин, вернувшийся с работы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от колото-резаного ранения, которое вызвало острую кровопотерю.

Обвиняемый признался в содеянном и рассказал следователю об обстоятельствах преступления. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УУР регионального МВД.

Следователь собрал достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.