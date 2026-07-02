Пензячка вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Молодые строители России»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Министерство строительства Российской Федерации объявило итоги Всероссийского конкурса «Молодые строители России».

В финальном этапе, где участвовали 100 конкурсантов, отобранных из тысячи заявок, студентка Пензенского колледжа архитектуры и строительства Ирина Куликова заняла первое место в секции «Развитие общественных пространств в городах». Жюри высоко оценило её проект, отметив профессионализм и качество презентации.

Научный руководитель Ирины, Екатерина Калинина, была награждена благодарностью Министерства строительства. Ирина получила награду из рук заместителя Министра строительства Светланы Кузьменко, поблагодарив её за вклад в подготовку молодых специалистов.