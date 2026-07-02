Пензенец стал призером чемпионата «Абилимпикс – 2026»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

С 26 июня по 1 июля в Казани проходил чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс – 2026» среди участников специальной военной операции.

Пензенскую команду на соревнованиях представляли четыре человека. Пензенец Равиль Зябиров, выступавший в номинации «Массажист», занял третье место. Благодаря этому результату, пензенец вышел в финал национального чемпионата и будет бороться за победу в октябре этого года в Москве.

В чемпионате участвовали около 800 человек в 21 основной и 7 демонстрационных компетенциях. Основные цели турнира — комплексная реабилитация участников СВО, помощь ветеранам боевых действий в выборе профессии, освоение новых специальностей для самореализации в качестве предпринимателей, самозанятых или успешного трудоустройства.

Организаторами мероприятия выступили Минпросвещения России, Правительство Республики Татарстан, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Институт развития профессионального образования.