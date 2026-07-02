Артем Здунов провел встречу с бизнесменами Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Максим Волковский, индивидуальный предприниматель, обратился к Здунову от имени предпринимателей, работающих на улице Советской, у дома № 50. В 2023 году уже обсуждался вопрос замены знака «Остановка запрещена» на «Стоянка запрещена», который был решен положительно. Однако после недавних дорожных работ на четной стороне улицы вновь появился знак «Остановка запрещена», что вызвало неудобства для посетителей магазинов, студии танца и медицинского центра.

Владимир Быков, мэр Саранска, заверил, что новый знак будет установлен до 10 июля, а в декабре проект организации дорожного движения будет пересмотрен.

Волковский поблагодарил за внимание к проблемам предпринимателей и улучшение городской инфраструктуры.

Зульфия Алькаева, арендовавшая пять помещений для кафе и магазинов, столкнулась с проблемой отсутствия электричества в некоторых из них. Здунов пообещал взять вопрос на контроль и пообещал помочь.

Также на встрече присутствовал Анатолий Бузлаев, генеральный директор производства «Лидер-Компаунд». Предприятие занимается импортозамещением и важно для региона и страны. Бузлаев сообщил о планах по расширению производства и складских помещений, а также о получении дополнительного земельного участка. Однако работы осложняются из-за старого канализационного коллектора, обслуживающего Пролетарский район, который не всегда справляется с нагрузкой.

Алексей Гришакин, вице-премьер, сообщил о подготовке заявки на финансирование проекта по модернизации коммунальных сетей и переносу их за пределы предприятия.