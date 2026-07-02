В Саранске проходит III Международная конференция по сохранению языков коренных народов

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

1 и 2 июля столица Мордовии стала площадкой для обсуждения темы сохранения языков коренных народов. В рамках III Международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов» собрались представители 34 регионов России и 20 зарубежных стран, включая Алжир, Сьерра-Леоне, Анголу, Бангладеш, Камерун, Кыргызстан, Мьянму, Узбекистан, Марокко, Мексику, Боливию, Бразилию, Вьетнам, Замбию, Индию, Нигерию, Францию, ЮАР, Бенин и Беларусь. Еще 15 стран приняли участие онлайн. С 2022 года отмечается Международное десятилетие языков коренных народов, что является одним из приоритетных направлений для России.

Глава Мордовии Артём Здунов, открывая конференцию, отметил, что для республики большая честь принимать мероприятие такого уровня. Он поблагодарил Федеральное агентство по делам национальностей и ЮНЕСКО за доверие.

Здунов подчеркнул, что вопросы сохранения языкового наследия касаются всего человечества и не знают государственных границ. Конференция проводится в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного ООН, и в Год единства народов России. Он отметил, что язык является не только средством общения, но и генетическим кодом народа, уникальной культурой и духовными традициями, передаваемыми из поколения в поколение.

Было отмечено, что Мордовия, регион с богатой историей и культурным наследием, проводит активную языковую политику.

«Самое главное, чтобы родной язык звучал в каждой семье. Дети должны слышать его от родителей, учителей и деятелей культуры, сами говорить на нем и передавать своим детям. С этого начинается любовь к Родине и уважение к предкам», – подытожил Здунов.

Одним из ключевых направлений работы является интеграция языков народов России в цифровое пространство. Процесс цифровизации языков активно развивается.

«Язык – это не просто средство общения. Это дыхание народа, отражение его культурного кода, исторической памяти и мировоззрения», – сказал Игорь Баринов.

Сенатор Совета Федерации и председатель Ассоциации финно-угорских народов Петр Тултаев подчеркнул роль некоммерческих организаций в сохранении языков коренных народов. Они реализуют многие мероприятия государственной программы по этнокультурному развитию, поддержке народов в образовании, национальной культуре и информационных технологиях.

Тултаев отметил, что представители мокша и эрзя проживают в крупных диаспорах по всей стране. Республика Мордовия помогает регионам в реализации образовательных программ по изучению языков и снабжает учебниками. Это говорит о сотрудничестве, необходимом для сохранения языков.

Постоянный представитель Бангладеш при ЮНЕСКО Хондкер Мухаммад Талха обратился к участникам конференции: «Язык умирает, когда на нем прекращают говорить. Из 7 тысяч языков мира около 40% находятся под угрозой исчезновения. Исчезновение любого языка – трагедия для человечества. Мы стараемся сохранить языки для будущих поколений, но они не выживут, если будут лишь музейными экспонатами».

На пленарном заседании также выступили председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Анастасия Паршакова, министр культуры Анголы Филипе Сильвину де Пина Зау и постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

В течение двух дней пройдет пленарное заседание на тему «Языки в цифровую эпоху: текущая ситуация и перспективы». Участники обсудят причины исчезновения языков и эффективные методы их сохранения, развития и передачи будущим поколениям.