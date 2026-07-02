В Саранске состоялась встреча главы республики с представителями компании «Яндекс»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

1 июля состоялась рабочая встреча главы Мордовии Артёма Здунова с представителями российского цифрового гиганта «Яндекс». В ходе встречи делегацию компании представляли директор по работе с органами государственной власти Александр Болховитянов, руководитель по региональному сотрудничеству Антон Москаленков и председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО Анастасия Паршакова. Они прибыли, чтобы ознакомиться с регионом и обсудить перспективы сотрудничества.

Ранее регион уже сотрудничал с «Яндексом». Например, в 2024 году кафедра мордовских языков Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва совместно с компанией участвовала в проекте по созданию параллельных корпусов мордовских языков - русско-мокшанского и русско-эрзянского. Эта работа велась в рамках государственной программы по сохранению и развитию национальной культуры и языков Республики Мордовия. В результате было собрано 120 000 предложений в русско-эрзянском корпусе и более 100 тысяч в русско-мокшанском. На основе этих данных в 2025 году компания «Яндекс» разработала цифровой сервис для перевода с русского на эрзянский и мокшанский языки.

На встрече обсуждались новые направления для цифровизации региона, такие как развитие цифровых сервисов, навигационных карт и приложений, которые должны упростить жизнь граждан в городах и муниципалитетах. Стороны также рассмотрели возможности взаимодействия в государственном секторе, где цифровые инструменты могут сократить временные издержки и оцифровать документооборот. В завершение встречи участники договорились поддерживать контакт и изучать перспективы совместной работы.