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НовостиОбщество2 июля 2026 7:38

Олег Денисов выразил благодарность соцработникам за их труд

Глава города Пензы Олег Денисов встретился с руководителями городских комплексных центров срочной социальной помощи и социальных служб, действующих во всех районах областного центра
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Эти учреждения с 1994 года оказывают поддержку людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, обеспечивают уход, защищают их интересы, работают с семьями и поддерживают тех, кто особенно нуждается в заботе.

В настоящее время организации переходят в региональное подчинение. Их деятельность продолжится в прежнем режиме, все услуги останутся доступными. Изменения коснутся только структуры управления.

Олег Денисов подчеркнул, что эта встреча стала отличной возможностью выразить признательность коллегам за их нелегкий, но чрезвычайно важный труд. Он поблагодарил их за неравнодушие, терпение и доброту. Глава города отметил, что соцработники ежедневно демонстрируют, что помощь людям – это не просто их обязанность, но и их истинное призвание.