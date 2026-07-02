Олег Денисов выразил благодарность соцработникам за их труд

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Эти учреждения с 1994 года оказывают поддержку людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, обеспечивают уход, защищают их интересы, работают с семьями и поддерживают тех, кто особенно нуждается в заботе.

В настоящее время организации переходят в региональное подчинение. Их деятельность продолжится в прежнем режиме, все услуги останутся доступными. Изменения коснутся только структуры управления.

Олег Денисов подчеркнул, что эта встреча стала отличной возможностью выразить признательность коллегам за их нелегкий, но чрезвычайно важный труд. Он поблагодарил их за неравнодушие, терпение и доброту. Глава города отметил, что соцработники ежедневно демонстрируют, что помощь людям – это не просто их обязанность, но и их истинное призвание.