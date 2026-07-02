Житель Пензенской области задержан по подозрению в даче взятки сотруднику ФСБ

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины из Сердобского района, подозреваемого в даче взятки сотруднику правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По информации следствия, в начале июня 2026 года подозреваемый передал сотруднику УФСБ Пензенской области 100 тысяч рублей. Взятка предназначалась за незаконное бездействие — отказ в составлении материалов оперативно-розыскной деятельности по факту приобретения фигурантом специальных технических средств для сдачи экзамена в МРЭО ГИБДД.

Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по статье 291 УК РФ (дача взятки).

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и сбора доказательств.