ГК «РКС» представил инициативы по оптимизации требований к сбросам сточных вод

На выездном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ в Самаре заместитель Гендиректора – директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Российские коммунальные системы» Григорий Терян представил инициативы по оптимизации требований к сбросам сточных вод и синхронизации ответственности концессионеров с модернизацией. В мероприятии приняли участие председатель Комитета Сергей Пахомов, его первый заместитель Владимир Кошелев, представители Самарской области и ведущие компании отрасли.

Григорий Терян отметил, что текущие требования закона не соответствуют реальности инфраструктуры, поскольку модернизация очистных сооружений часто означает строительство новых объектов, что невозможно выполнить в установленные сроки. Для привлечения частных инвестиций предложено увеличить срок реализации программ экологической эффективности и охраны окружающей среды для водоканалов с 7 до 14 лет.

Также РКС предлагает синхронизировать ответственность концессионера с получением разрешительной документации и этапами модернизации. Это позволит избежать наказания инвесторов за наследие советской эпохи и направить их средства на строительство новой инфраструктуры.