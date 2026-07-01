ООО «Горводоканал» поздравил ветеранов боевых действий с праздником

1 июля, в День ветеранов боевых действий, коллектив ООО «Горводоканал» выразил своё уважение и благодарность тем, кто защищал Родину в различных горячих точках.

Среди сотрудников предприятия насчитывается 24 ветерана, принимавших участие в вооружённых конфликтах в Афганистане, Чечне, Сирии и других местах. Они трудятся в разных подразделениях, но их объединяет общая черта — мужество, честь и отвага.

Годы службы закалили в них патриотизм, силу духа и справедливость, что позволяет им успешно справляться с задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и быть примером для коллег. В этот знаменательный день профсоюзная организация «Горводоканала» поздравила ветеранов и вручила им памятные подарки. С приветственным словом выступил директор по безопасности и ветеран боевых действий Андрей Дудко.