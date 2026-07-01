В Пензе выявили девять случаев продажи алкоголя в день проведения выпускных

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В дни проведения выпускных у девятых классов полиция Пензы провела мониторинг более 250 точек потребительского рынка. В результате были составлены девять протоколов по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся незаконной торговли товарами, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Три нарушения были зафиксированы в магазинах «Авокадо» (улица Воронова, 2), «У дачи» (улица Отрадная) и «Разливные напитки» (улица Калинина, 80б). Эти нарушения касались торговли алкоголем в день выпускного для учащихся девятых классов.

Стоит отметить, что в прошлом году было составлено 16 подобных протоколов, что свидетельствует о снижении количества выявленных нарушений почти вдвое.