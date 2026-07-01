В Пензе почтили память ветеранов боевых действий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В церемонии участвовали глава города Олег Денисов, его заместитель Константин Спиридонов и прочие представители власти, а также представители общественных организаций.

Градоначальник подчеркнул, что защита Отечества – это тяжёлый труд, и выразил благодарность ветеранам за их мужество.

«Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья и счастья. Пусть наша великая страна процветает, а мы всегда будем помнить о наших героях и стремиться к Победе!» – сказал Олег Денисов.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем они возложили цветы к мемориалу «Афганские ворота», монументу воинам-пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, и памятному знаку участникам специальной военной операции.