В Пензе состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

1 июля состоялось внеочередное заседание комиссии, занимающейся предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также обеспечением пожарной безопасности.

В совещании участвовали первый заместитель главы городской администрации Андрей Шиганков, его заместители Дарья Просточенко, Ильдар Усманов и Константин Спиридонов, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы Алексей Михайлов, а также руководители городских управлений и ведомств.

Участники совещания обсудили, как взаимодействовать с жителями для восстановления поврежденного жилья. Олег Денисов отметил, что городская администрация не занимается обзвоном для проверки состояния имущества, поэтому любые подозрительные звонки с такими вопросами могут быть мошенничеством. Он также предупредил, что не стоит передавать личные данные посторонним.

При обнаружении повреждений в квартире необходимо обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-10-05. Этот номер многоканальный и работает круглосуточно.