Ремонт дороги «Пенза – Кондоль» по нацпроекту продолжается

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведётся ремонт трёх участков автодороги Пенза — Кондоль, общая протяжённость которых составляет 9,7 км. Эти участки проходят через сёла Лебедёвка и Ленино в Пензенском районе.

На данный момент подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Одновременно проводятся работы по предотвращению деформаций дорожного полотна из-за морозного пучения грунта. После этого будет уложен верхний слой асфальта, а обочины укрепят щебнем.

Согласно нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в 2026 году планируется отремонтировать более 230 км региональных дорог. На средства дорожного фонда Пензенской области в этом году будут проведены ремонтные работы на региональных дорогах общей протяжённостью около 90 км.