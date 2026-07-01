В Пензе завершено расследование дел о незаконной ловле рыбы

Транспортные полицейские Пензы завершили расследование уголовных дел в отношении трёх местных жителей, обвинённых в незаконной ловле рыбы.

В мае сотрудники транспортной полиции провели рейды на водоёмах Пензы. Они обнаружили рыбаков, которые использовали запрещённые орудия лова во время нереста.

66-летний мужчина, находившийся на плотине ТЭЦ на берегу Суры, где рыба нерестится и мигрирует, использовал запрещённый «подъёмник» для ловли рыбы. Он выловил 14 рыб разных видов на сумму более 68 000 рублей.

Ещё один 66-летний житель Пензы, действовавший аналогичным образом на том же участке, незаконно выловил 40 рыб (плотва, судак, лещ) на сумму более 52 000 рублей.

Кроме того, в мае на реке Сура был задержан 52-летний мужчина, который также использовал «подъёмник» для вылова 16 рыб разных видов. Ущерб от его действий составил более 89 000 рублей.

Все орудия лова и выловленная рыба были изъяты полицией.

Сейчас материалы уголовных дел, возбуждённых по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), направлены в суд Пензы для дальнейшего рассмотрения.