На проспекте Строителей ликвидировали пешеходный переход

На проспекте Строителей в районе дома №30 был демонтирован нерегулируемый пешеходный переход.
Решение о ликвидации перехода было принято рабочей группой при Комиссии по безопасности дорожного движения в Пензе совместно с Госавтоинспекцией.
Мера была предпринята в связи с увеличением числа аварий на данном участке. Переход находился на выезде с кругового перекрестка, где пешеходы часто оказывались в «слепой зоне» для водителей.
По информации от МБУ «Пензавтодор», для безопасного пересечения улицы теперь необходимо использовать регулируемый пешеходный переход, расположенный в 150 метрах от прежнего.
Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в специально отведенных местах.