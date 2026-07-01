На проспекте Строителей ликвидировали пешеходный переход

На проспекте Строителей в районе дома №30 был демонтирован нерегулируемый пешеходный переход.

Решение о ликвидации перехода было принято рабочей группой при Комиссии по безопасности дорожного движения в Пензе совместно с Госавтоинспекцией.

Мера была предпринята в связи с увеличением числа аварий на данном участке. Переход находился на выезде с кругового перекрестка, где пешеходы часто оказывались в «слепой зоне» для водителей.

По информации от МБУ «Пензавтодор», для безопасного пересечения улицы теперь необходимо использовать регулируемый пешеходный переход, расположенный в 150 метрах от прежнего.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в специально отведенных местах.