На футбольном матче житель Саранска публично демонстрировал нацистскую татуировку

Как установили оперативники республиканского МВД, 16 мая фигурант, в ходе футбольного матча на саранском стадионе, снял с себя футболку и демонстрировал свою нацистскую татуировку. При этом во время игры производилась съемка матча.

Позже на фотографии болельщиков, опубликованной на странице футбольного клуба в соцсети, был запечатлен и подозреваемый.

Как уточняет пресс-служба УМВД по региону, этот же персонаж ранее уже привлекался судом к административной ответственности за публикацию фотоизображения нацистской свастики и в отношении него выносилось официальное предостережение.

В настоящий момент сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, возбуждённого следственными органами.