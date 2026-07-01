Губернатор подчеркнул важность учета мнений жителей при реализации программы «Мой двор»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Во дворах обновят более 2100 квадратных метров асфальта, включая около 650 квадратных метров тротуаров. Общая стоимость проекта составляет 7 миллионов рублей.

Асфальт в этих дворах не обновляли более 20 лет, и здесь проживает более 600 человек, в том числе дети и пожилые граждане.

Екатерина Данильченко, старшая по дому №17, выразила благодарность губернатору за реализацию программы «Мой двор» уже третий год подряд. Она также отметила внимание депутата и заместителя председателя Пензенской городской Думы Даниила Кошлакова к просьбам жителей.

Олег Мельниченко отметил, что при благоустройстве важно учитывать мнение местных жителей и обеспечивать высокое качество работ.

Даниил Кошлаков подтвердил, что они постоянно общаются с жителями и подрядчиками. Он также сообщил о планах по установке контейнерной площадки, лавочек и урн у подъездов.

Губернатор призвал общаться с жителями соседних домов и информировать их о продолжении программы в 2027 году.

В 2026 году планируется благоустроить 216 объектов в рамках программы «Мой двор». На эти цели выделено 600 миллионов рублей. Площадь ремонта дорожного покрытия составит 140 тысяч квадратных метров, а тротуаров – 25 тысяч квадратных метров.

На данный момент работы завершены на 101 объекте: в Октябрьском районе – на 34, в Железнодорожном – на 26, в Ленинском – на 14, в Первомайском – на 27.