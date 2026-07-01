Губернатор передал Пензенскому планетарию перчатку космонавта Александра Самокутяева

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Ранее представители старшего поколения пензенцев обратились к губернатору с просьбой увековечить память героя, прославившего регион. Олег Мельниченко поддержал идею посмертного присвоения Александру Самокутяеву звания Почетного гражданина Пензенской области.

Губернатор поручил министерству культуры и туризма разработать концепцию развития зала планетария и расширить экспозицию, посвященную Герою России Александру Самокутяеву.

Олег Мельниченко рассказал, что Александр Михайлович подарил ему перчатку от своего скафандра. Губернатор выразил уверенность, что этот предмет будет достойно представлен в экспозиции планетария.

Екатерина Михайлова, руководитель Пензенского планетария, подтвердила, что перчатка займет центральное место в экспозиции и поблагодарила за ценный подарок.

Губернатор также отметил, что Аэрокосмический музей «Спутник» передаст Пензенскому планетарию новые экспонаты, связанные с Александром Самокутяевым.

Олег Мельниченко подчеркнул важность увековечения памяти великого земляка и Героя России Александра Самокутяева. Он отметил, что это соответствует просьбам жителей региона.