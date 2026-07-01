Олег Денисов провел личный прием граждан в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На приеме также присутствовали Владимир Сорокопудов, начальник управления ЖКХ города, Денис Косауров, исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры, представители районных администраций и руководители профильных ведомств.

Первой на прием пришла родственница участника СВО. Она попросила помочь с решением жилищного вопроса. Глава города подробно рассказал ей о льготах для семей бойцов специальной военной операции, объяснил объем и порядок их получения.

Один из вопросов, который был решен положительно, касался мелкоямочного ремонта дороги в микрорайоне Заря на 3-м Малоэтажном проезде. Олег Денисов сообщил, что этот участок включен в план работ по отсыпке асфальтобетонным гранулятом, и работы будут проведены осенью этого года.

Жительница, обратившаяся по поводу перераспределения земельного участка в СНТ, получила разъяснения о необходимости разработки проекта межевания территории в соответствии с законодательством. Такой проект может быть подготовлен на основе решения общего собрания членов товарищества. Также ей объяснили порядок обращения в министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области.

Всего на приеме было рассмотрено восемь обращений. Они касались предоставления жилья малоимущим гражданам, наложения административных штрафов на собственников домовладений, благоустройства пешеходных дорожек и неудовлетворительной работы управляющих компаний. По каждому из этих вопросов были даны разъяснения и предложены решения.