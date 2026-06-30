В Пензе прошел торжественный выпускной колледжа транспортных технологий

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Основные направления подготовки включают «Машинист локомотива», «Проводник на железнодорожном транспорте» и «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики».

41 выпускник получил диплом с отличием, что, по словам заведующей отделением железнодорожного транспорта Екатерины Костылёвой, подтверждает высокое качество образования и заинтересованность студентов в своей профессии.

Министр образования Пензенской области Лариса Казакова поздравила выпускников с важным этапом в их жизни, подчеркнув значимость их профессии для региона и страны. Она пожелала им верить в себя, ставить цели и достигать их.

Отделение железнодорожного транспорта колледжа, расположенное на Привокзальной площади станции Пенза-1, является ключевым учебным заведением, готовящим специалистов для железных дорог. Студенты получают практические навыки на современных тренажёрах и в лабораториях, а также проходят производственную практику на предприятиях-партнёрах.

Преподаватели отделения, обладающие значительным опытом в отрасли, передают студентам не только теорию, но и важные профессиональные качества. В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные методики, включая конкурсы профессионального мастерства.

Выпускник Кирилл Горбанёв выразил благодарность преподавателям и особенно классному руководителю Татьяне Ульяновой за поддержку и помощь в обучении.