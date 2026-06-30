Доктор из Пензы советует, как уберечь себя пешеходам вечером на дороге

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Вечером пешеходы всё чаще оказываются на неосвещённых участках дорог, когда многократно возрастает риск стать участником ДТП. Главный и простой способ обезопасить себя — использовать световозвращающие элементы (фликеры).

Пресс-служба регионального Минздрава цитирует врача-реаниматолога областной станции скорой помощи Алексея Каденкова о том, почему важно использовать вечером световозвращающие элементы.

«Человеческий глаз и даже самые современные автомобильные фары имеют предел восприятия, — говорит врач. — Водитель, едущий с ближним светом фар, замечает пешехода на дороге в лучшем случае за 25–30 метров. При скорости 60 км/ч автомобиль проезжает это расстояние менее чем за две секунды, и у водителя практически не остаётся времени на манёвр и полную остановку».

По словам специалиста, световозвращающий элемент работает как «кошачий глаз». «Он не светится сам по себе, а отражает свет фар обратно к источнику.

И водитель видит пешехода уже не за 30 метров, а за 150–200. Это дает драгоценные секунды на принятие решения и позволяет избежать трагедии», — предупреждает эксперт.

Важная деталь: чтобы быть заметным со всех сторон, необходимо распределить световозвращающие элементы по одежде.

«Оптимально — разместить их на обеих руках (например, браслеты), на обеих ногах (повязки), а также на рюкзаке или сумке», — рекомендует доктор.

Важно помнить, что использование световозвращателей — забота о собственной жизни и жизни близких.