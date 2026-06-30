Более 40 литров крови заготовили в Пензе благодаря акции «Донорство без каникул»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

29 и 30 июня сотрудники предприятия АО НПП «Рубин» приняли участие в донорской акции «Донорство без каникул».

Дни донора организовали на территории предприятия, так каждый желающий смог внести свой вклад, не отрываясь надолго от работы. Это стало возможным благодаря соглашению между Пензенским областным клиническим центром крови и Пензенским региональным отделением Союза машиностроителей России.

Всего благодаря сотрудникам промышленного предприятия было заготовлено более 40 литров цельной донорской крови. Далее кровь разделят на компоненты, обследуют на инфекции и направят в больницы региона. Каждая капля здесь на счету - она может стать чьей то надеждой и спасением.

«Донорство — это не просто разовый поступок, а часть большой культуры заботы о себе, о коллегах, о жителях региона. Регулярное донорство идёт рука об руку со здоровым образом жизни и неудивительно, что доноры часто оказываются одними из самых осознанных и здоровых людей. А сама процедура забора крови занимает всего 7–10 минут — и можно возвращаться к своим делам», - отмечает руководитель отделом заготовки донорской крови и ее компонентов для выездной формы работы, врач - трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.