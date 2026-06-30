В Пензенской области прошел «День без аборта»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В этот день, традиционно отмечаемый в конце квартала, все медицинские учреждения региона прекратили проведение абортов по желанию женщины.

Мероприятия, проведенные 30 июня, были приурочены ко Дню молодёжи и стали частью федерального проекта «Охрана материнства и детства» в рамках национального проекта «Семья».

В рамках акции акушеры-гинекологи беседовали с женщинами детородного возраста о вреде абортов, современных методах контрацепции и важности здорового образа жизни.

Также в медицинских учреждениях работали консультационные площадки для семейных пар, где можно было получить советы по профилактике эмоционального выгорания. Участники учились навыкам ухода за детьми, включая пеленание младенцев и сборку колясок-трансформеров.

Главный врач Пензенского городского родильного дома Денис Бочарников отметил, что внимание уделяется не только физическому, но и ментальному здоровью молодых родителей. Он подчеркнул, что профилактика выгорания и обучение базовым навыкам укрепляют семью и создают комфортные условия для воспитания детей. По его словам, подобные мероприятия направлены на снижение числа абортов и формирование культуры ответственного родительства.

Напомним, что в Пензенской области реализуется проект «Охрана материнства и детства», направленный на улучшение медицинской помощи беременным и детям, а также на укрепление репродуктивного здоровья.