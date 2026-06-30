В Саранске обсудили меры по борьбе с наркоманией среди молодежи

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

На встрече обсудили результаты мероприятий по выявлению незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ среди школьников и студентов, а также профилактическую работу в этой сфере.

Здунов отметил, что раннее выявление наркопотребления является ключевой формой профилактики. Он подчеркнул важность работы с молодежью и в образовательных учреждениях, несмотря на низкий уровень наркотизации в республике.

Было отмечено, что социально-психологическое тестирование (СПТ) проводится во всех образовательных учреждениях. В текущем учебном году охват подростков увеличился, а количество отказов от тестирования снизилось.

Министр образования Елена Солдатова сообщила, что профилактические меры, включая разъяснительную работу с родителями и вовлечение молодежи в полезную деятельность, помогли снизить число подростков, попадающих в «группу риска». Эффективными оказались занятия в спортивных секциях, участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и общественно полезном труде.

Профилактическая работа ведется в тесном межведомственном взаимодействии. Подростки также участвуют в создании контента для профилактики наркомании. На заседании был показан ролик, созданный молодыми людьми, о важности правильного выбора.

Министр здравоохранения Олег Маркин доложил о результатах профилактических медицинских осмотров.

Комиссия также обсудила организацию индивидуальной работы с семьями и подростками из «группы риска» и утвердила график выездов специалистов для методической помощи муниципальным комиссиям в текущем году.