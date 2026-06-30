В Мордовии отметили 20-летие со дня создания Общественной палаты

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Двадцать лет назад в Мордовии была создана региональная Общественная палата, ставшая важным связующим звеном между гражданским обществом и властью.

30 июня Глава Мордовии Артём Здунов поздравил Общественную палату республики с юбилеем. Он подчеркнул, что за два десятилетия была проделана значительная и важная работа. «Благодаря вашей активности и поддержке мы первыми в России приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Сегодня уже половина субъектов страны последовала нашему примеру», — отметил Глава республики.

Одним из значительных шагов в развитии гражданского общества стало наделение Общественной палаты правом законодательной инициативы.

Особое внимание Общественная палата уделяет взаимодействию с председателями домовых комитетов и ТСЖ. «Услышать людей, их потребности и определить первоочередные задачи – это ваша важная миссия. Именно на вашей площадке я встречаюсь с домкомами. Это важный инструмент», — подчеркнул Глава Мордовии.

Общественная палата активно поддерживает некоммерческий сектор, помогая продвигать проекты и привлекать внимание к важным социальным инициативам.

Также Глава республики отметил, что региональная команда вновь стала победителем федерального конкурса «Регион для молодых», что позволяет обновлять молодежные центры и клубы, создавая современную инфраструктуру для молодых людей. Работа с молодежью является безусловным приоритетом.

Особые слова благодарности Глава Мордовии выразил за поддержку специальной военной операции и ее участников. «Никого не нужно было уговаривать. Общественная палата самостоятельно взяла на себя эту работу и регулярно отправляет гуманитарные грузы за ленточку. Вы живете вместе с ритмом нашей страны и республики! Вы работаете с семьями тех, кто служит или отдал свои жизни, защищая Родину. Мы несем за них персональную ответственность!», — сказал Артём Здунов.

Руководитель республики призвал членов Общественной палаты убедить жителей региона следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию, особенно молодых людей — репродуктивную диспансеризацию.

«Люди должны жить дольше – давайте бороться за каждого нашего жителя! – завершил свое выступление Артём Здунов. – Приоритеты, обозначенные нашим Президентом, остаются прежними – наша победа, полное содействие специальной военной операции, развитие республики, наша молодежь и наши люди!».

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин подчеркнул, что Общественная палата является главным институтом гражданского общества. Тесное сотрудничество выстроено при обсуждении и принятии всех законов. Общественный институт вносит значительный вклад в разработку ключевых направлений Народной программы партии «Единая Россия».

Председатель Общественной палаты Республики Мордовия Олег Каштанов поблагодарил Главу республики за высокую оценку деятельности Общественной палаты, Администрацию Главы РМ и Правительства РМ, Госсобрание и кабинет министров за тесное взаимодействие и поддержку инициатив. Он отметил, что в восьми составах Общественной палаты состояло около 200 человек. Право законодательной инициативы имеют только 17 субъектов страны, включая Мордовию. Вся работа по поддержке специальной военной операции, контролю за реализацией национальных проектов и выработке новых инициатив ведется в сотрудничестве с НКО, религиозными и молодежными организациями. В прошлом году Общественная палата заняла 11-е место в рейтинге третьего сектора «Регион-НКО» по динамике развития.

Одним из важнейших направлений работы является подбор общественных наблюдателей для обеспечения прозрачности и легитимности предстоящей избирательной кампании.

Олег Каштанов также зачитал поздравительный адрес от члена Общественной палаты РФ, Героя России Вячеслава Бочарова.

В ходе торжественного мероприятия высокие награды были вручены действующим членам региональной Общественной палаты и тем, кто внес вклад в ее работу и развитие региона.

Председатель Комиссии Общественной палаты по основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Юрий Мишанин, награжденный почетным знаком Главы РМ «За личный вклад в развитие Республики Мордовия», сказал: «Все мы служим нашей стране и родной республике. Общественная палата развивается, работает предметно и конструктивно. Любая наша инициатива находит внимание и поддержку Главы республики и команды Мордовии».