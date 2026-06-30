В Пензе временно изменят схему движения на улице Терновского

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

С 6 июля на улице Терновского в Пензе, в районе пересечения с улицей Ростовской, будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с работами по прокладке нового водопровода от Терновки до улицы Измайлова.

Как сообщили в управлении капитального строительства, работы по устройству камеры, прокладке водопровода и восстановлению благоустройства будут выполнены в течение месяца.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов.