В Пензе в день проведения выпускных продавали алкоголь

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Они осмотрели 125 объектов на улицах Фурманова, Суворова, Пушкина, Кирова, Коммунистической, Бакунина, Ленина, Циолковского, Минской, Одесской, Кижеватова, Мира и проспекте Победы.

Несмотря на проведённые разъяснительные мероприятия, не все продавцы соблюдали требования регионального законодательства. Нарушения были обнаружены в следующих магазинах: «Варница» (улица Ладожская, 157), «Пивмаг» (проспект Строителей, 64), «Бир Маркет» (улица Кижеватова, 21), «Кокос» (улица Бакунина, 50), «Точка аппетита» (улица Кулакова, 10) и «Людмила» (улица Экспериментальная, 8а). Всего было составлено шесть административных протоколов за продажу алкоголя в запрещённый день, а также за вынос алкоголя без вскрытия заводской упаковки и реализацию спиртных напитков без соответствующей лицензии.

Мониторинг был организован для защиты прав несовершеннолетних и предотвращения правонарушений, связанных с продажей алкоголя в торговых точках. Аналогичные проверки запланированы на 30 июня.