Олег Денисов проверил состояние городских территорий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На улице Галетной были завершены работы по программе «Мой двор», однако подрядчик выполнил их качественно, а ТСЖ не обеспечило должного ухода за территорией. Глава города поручил районной администрации проконтролировать ситуацию и привести участок в порядок.

Олег Денисов также проверил ремонт внутриквартальных дорог, финансируемый губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Он потребовал от УЖКХ своевременного выполнения работ и восстановления асфальтового покрытия.

В ходе обхода глава города посетил улицы Терновского, Ростовскую и Слесарную. Он напомнил ресурсоснабжающим организациям о необходимости следить за состоянием колодцев, вовремя их ремонтировать и не допускать открытых люков. Бизнесменам он поручил ремонтировать фасады и входные группы, а также очищать урны.

Олег Денисов подчеркнул, что для поддержания чистоты и порядка в городе каждый должен ответственно относиться к своему участку.