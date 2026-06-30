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НовостиОбщество30 июня 2026 6:38

Олег Денисов проверил состояние городских территорий

В понедельник, 29 июня, глава Пензы Олег Денисов совершил утренний обход городских улиц
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На улице Галетной были завершены работы по программе «Мой двор», однако подрядчик выполнил их качественно, а ТСЖ не обеспечило должного ухода за территорией. Глава города поручил районной администрации проконтролировать ситуацию и привести участок в порядок.

Олег Денисов также проверил ремонт внутриквартальных дорог, финансируемый губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Он потребовал от УЖКХ своевременного выполнения работ и восстановления асфальтового покрытия.

В ходе обхода глава города посетил улицы Терновского, Ростовскую и Слесарную. Он напомнил ресурсоснабжающим организациям о необходимости следить за состоянием колодцев, вовремя их ремонтировать и не допускать открытых люков. Бизнесменам он поручил ремонтировать фасады и входные группы, а также очищать урны.

Олег Денисов подчеркнул, что для поддержания чистоты и порядка в городе каждый должен ответственно относиться к своему участку.