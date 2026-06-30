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НовостиОбщество30 июня 2026 6:04

Олег Денисов подвел итоги первой смены летней оздоровительной кампании

По бюджетным путевкам отдохнули 2 746 детей из города, в том числе 672 ребенка в трудной жизненной ситуации и 214 детей участников СВО
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава Пензы Олег Денисов подчеркнул, что все лагеря организовали смену с большой ответственностью и вниманием. Для детей проводились различные тематические программы, спортивные соревнования, концерты, танцевальные и научные мероприятия. Юных пензенцев знакомили с разными профессиями, помогая им определить свои интересы и предпочтения.

Особое внимание в этом году было уделено патриотическим мероприятиям, изучению истории России и культуры ее народов. Дети не только отдыхали, но и учились взаимодействовать, поддерживать друг друга, осваивать новое и развивать свои таланты.

Мэр выразил признательность всем, кто участвовал в организации смены: воспитателям, вожатым, поварам, врачам и другим сотрудникам. Благодаря их усилиям первая смена прошла без инцидентов.

Денисов подчеркнул важность продолжения работы по обеспечению безопасного и комфортного отдыха детей в летние лагеря.