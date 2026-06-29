Команда из Пензы вошла в десятку лучших на чемпионате ПФО по компьютерному многоборью

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Команда Пензенской области вошла в десятку лучших федеральных округов в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Пензенскую область на соревнованиях представляли Сергей Соболев из Пензы (69 лет), Валентина Воронцова из Наровчатского района (65 лет) и ветеран специальной военной операции Максим Мещеряков.

Валентина Власова, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России», отметила, что в этом году чемпионат был особенно напряженным, но пензенские спортсмены показали отличные результаты. Она также подчеркнула вклад Максима Мещерякова, который занял 8-е место в номинации «Защитник Отечества». Благодаря усилиям всей команды, они вошли в десятку лучших в ПФО.

Чемпионат проводился в рамках национального проекта «Семья» и Года единства народов России. Параллельно с участниками, в социальной сети «Одноклассники» можно было выполнить задания, аналогичные тем, что выполняли финалисты.