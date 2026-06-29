Стенд Пензенской области получил первое место на XIII Форуме регионов Беларуси и России

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На XIII Форуме регионов Беларуси и России, который проходил в Минском международном выставочном центре BELEXPO, был организован конкурс на лучший стенд.

По итогам конкурса стенд Пензенской области занял первое место. Эксперты отметили, что дизайн экспозиции выделялся гармоничным сочетанием исторического наследия и культурной идентичности региона, что позволило создать уникальный и запоминающийся образ.

Посетители стенда могли ознакомиться с продукцией пензенских ремесленников, таких как бижутерия, посуда, вышивка, предметы интерьера, аксессуары и музыкальные инструменты. Также были представлены знаменитые Абашевские игрушки. Пензенские производители кондитерских изделий, напитков и биологически активных добавок организовали дегустации своей продукции.

Пензенская область приняла участие в форуме в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Целью участия было продвижение продукции местных предприятий и ремесленников, а также установление деловых контактов между бизнесом и сферой торговли.