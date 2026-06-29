Более 400 тысяч жителей Пензенской области прошли медицинские осмотры с начала года

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике региона Ирина Пузракова подчеркнула, что каждый вид осмотра имеет свои уникальные особенности. Например, диспансеризация акцентирует внимание на методах онкоскрининга, которые позволили выявить 306 случаев рака. По словам специалиста, ранняя диагностика является важным фактором для успешного лечения заболевания.

Граждане старше 18 лет могут проходить профилактические медицинские осмотры ежегодно, а диспансеризацию – раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно после 40 лет. Для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет также предусмотрены обследования репродуктивного здоровья.

Все виды профилактических мероприятий проводятся в поликлиниках по месту прикрепления. Для записи на прием можно воспользоваться бесплатным единым телефонным номером «122».

Отметим, что популяризация здорового образа жизни и обеспечение доступности медицинских осмотров и диспансеризации являются ключевыми задачами федерального проекта «Здоровье для каждого», который реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».