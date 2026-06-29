Пензенская область блеснула на «Российской студенческой весне»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

XXXIV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» собрал около 3500 студентов из разных уголков страны.

Участники представили свои таланты в 10 различных направлениях и продемонстрировали более 1000 творческих номеров.

Пензенскую область на фестивале представляли пять студентов в вокальном, инструментальном и оригинальном жанрах. Четверо из них стали призёрами, что позволило региону во второй раз завоевать командный приз «Прорыв года».

Две участницы из Пензы получили награды в номинации «Оригинальный номер». Алина Шилова из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства заняла второе место. Студентка Пензенского государственного университета Ксения Иванова завоевала бронзу. Для Алины это уже вторая серебряная медаль на фестивале, ранее она добилась успеха в 2023 году в Перми.

Антон Васильев из Пензенского государственного университета архитектуры и строительства стал лауреатом II степени в номинации «Струнные инструменты. Соло». Дарья Портянкина, выпускница Пензенского государственного технологического университета, заняла первое место в номинации «Эстрадный вокал. Отечественная песня. Соло». В 2021 году она уже получала серебро на этом фестивале, а теперь поднялась на высшую ступень пьедестала.

Фестиваль в 2026 году будет посвящён Году единства народов России. Также в рамках мероприятия прошло масштабное празднование Дня молодёжи.