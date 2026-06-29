Олег Мельниченко сообщил об успехах региона в реализации программы «Пушкинская карта»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В настоящее время в проекте «Пушкинская карта» участвуют более 70 тысяч представителей пензенской молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, а также 189 государственных и муниципальных учреждений культуры.

«Количество мероприятий, которые театры, музеи, библиотеки, дома культуры, кинозалы и концертные площадки Пензенской области предлагают школьникам и студентам, превысило тысячу. Подчеркну, что их главная особенность — не развлечение ребят, а прежде всего духовно-нравственное воспитание», — прокомментировал Олег Мельниченко.

В 2025 году только музеи, которых на территории региона 30, по «Пушкинской карте» предложили более 320 мероприятий. Возможностью посетить их воспользовались порядка 58 тысяч человек.

В Пензенской области функционирует дом культуры, дважды признанный лучшим в стране по программе «Пушкинская карта». Речь идёт о Центре культурного развития «Дом офицеров», отметил глава региона.