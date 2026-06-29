В администрации Пензы обсудили планы на выпускной и безопасность на дорогах

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Градоначальник сообщил, что минувшие выходные прошли спокойно, и в городе прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи, а также выпускные вечера для одиннадцатиклассников.

Олег Денисов напомнил, что 30 июня состоится выпускной для девятиклассников, и поручил обеспечить безопасность на всех площадках мероприятия.

На совещании также обсуждался ремонт дорог и тротуаров. Были завершены работы по обновлению дороги на проспекте Строителей от Арбековского путепровода до улицы Глазунова. Сейчас МБУ «Пензавтодор» продолжает работы на улице 8 Марта. С начала сезона ямочный ремонт выполнен на площади более 2320 квадратных метров с использованием горячего асфальта и на площади более 3480 квадратных метров с помощью струйно-инъекционного метода.

Особое внимание было уделено профилактике несчастных случаев на воде. Денисов отметил, что в связи с прогнозируемым повышением температуры на этой неделе необходимо усилить меры безопасности. Он поручил увеличить количество рейдов по местам отдыха и информировать людей о рисках купания в запрещенных местах, особенно детей, которые не должны находиться у воды без присмотра взрослых.

С начала лета городское управление ГОЧС совместно с районными администрациями провело 80 выездных мероприятий по профилактике несчастных случаев.