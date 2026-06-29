В Пензе и.о. руководителя следственного управления СК региона провел прием граждан

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В следственном отделе по Ленинскому району Пензы расследуется уголовное дело о непринятии должностными лицами администрации Пензы мер по переселению граждан из аварийного дома (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В ходе личного приема Иван Свечников ознакомил жителей дома с ходом расследования уголовного дела, обсудил вопросы, связанные с проведением судебной строительно-технической экспертизы, варианты переезда жителей аварийного дома в квартиры маневренного фонда.

Как уточняет пресс-служба ведомства, обратившимся гражданам даны необходимые разъяснения по поступившим вопросам.